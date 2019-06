Abp Ricchiuti: wielu biskupów chce zniesienia celibatu

- Jest wielu biskupów, którzy opowiadają się za zniesieniem obowiązkowego celibatu – ujawnił abp Giovanni Ricchiuti, ordynariusz diecezji Altamura Gravina – Acquaviva delle Fonti na południu Włoch oraz przewodniczący włoskiej Pax Christi. On sam opowiada się za takim rozwiązaniem. Co więcej, jego zdaniem do kapłańskiej posługi powinni zostać przywróceni księża, którzy się ożenili.