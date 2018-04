Abp Polak: Zatrzymaj się na chwilę- Chrystus zmartwychwstał!

Podczas mszy rezurekcyjnej prymas Polski abp Wojciech Polak zaapelował do wiernych, aby skupili się dziś na tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego i na chwilę zatrzymali.

"Jest to wyzwanie, zadanie, prawda, którą trzeba nam konkretnie, dzień po dniu, żyć: żyć jako ludzie zmartwychwstania"- podkreślił metropolita gnieźnieński, który podczas homilii nawiązał do słów papieża Franciszka. Ojciec Święty-wskazał hierarcha- "zachęcając nas, byśmy rozpalili wierzące serca tak, by biły one na nowo zgodnie z rytmem serca Jezusa, całość swej zachęty zawarł wówczas w trzech krótkich słowach: zatrzymaj się, spójrz i powróć".

"Weźmy więc i my teraz te właśnie papieskie słowa i spróbujmy pójść za nimi, aby nasze serca rozjaśniła tajemnica zmartwychwstania. A zatem: zatrzymaj się, Pan zmartwychwstał! W biegu życia, w szamotaninie tylu ludzkich spraw, w naszych sukcesach i porażkach, w naszych nadziejach i lękach, w naszych oczekiwaniach i w snutych planach na przyszłość: zatrzymaj się, Pan zmartwychwstał!"-apelował prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak zachęcał wiernych, aby nie pozwolili się ogarnąć i pochłonąć bezsensownej bieganinie czy rozdrażnieniu, które wypełniają serce "goryczą i lękiem, że nigdy nic nie osiągniemy, że przecież wszystko tak szybko ucieka, że nie zdążymy z tego życia wystarczająco dużo wycisnąć dla siebie".

"Z Piotrem i Janem zatrzymaj się przy grobie Jezusa. Podnieś swój wzrok znad trudnych spraw, znad tego wszystkiego, co cię tak niepokoi, czego się tak boisz, co nie pozwala ci żyć w wolności, którą daje wiara w zmartwychwstanie. Nie skupiaj już uwagi na takim czy innym ciężkim kamieniu w twoim życiu, (...) który może i ciebie jeszcze przed chwilą martwił i zajmował, i nie pozwolił się cieszyć, że jest zmartwychwstanie. Patrz na Zmartwychwstałego!"- mówił hierarcha, który podkreślił, że Zmartwychwstanie jest wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan, nie kończy się bowiem "happy endem", stwierdzeniem, że "odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie".

"Tak, to jest - jak przypomniał nam papież Benedykt XVI - główny element naszego wyznania wiary, to jest okrzyk zwycięstwa, który nas wszystkich dziś jednoczy. Ale jest to również wyzwanie, zadanie, prawda, którą trzeba nam konkretnie, dzień po dniu, żyć: żyć jako ludzie zmartwychwstania"-przekonywał arcybiskup. Jak dodał, moc Zmartwychwstania uzdalnia nas również do "głoszenia życia, obrony życia i służby życiu". Hierarcha przywołał słowa papieża Franciszka o tym, że "każde rodzące się dziecko jest obietnicą życia, po raz kolejny okazującego się silniejszym od śmierci. I moc zmartwychwstania sprawia także, że nasze wspólnoty rodzinne, kościelne, a także społeczne, mogą być miejscami budzącymi nadzieję"- powiedział arcybiskup Wojciech Polak w homilii na mszy rezurekcyjnej. Duchowny zaapelował do wiernych, aby nie zamykali się w "ufortyfikowanych twierdzach", otworzyli umysły i serca na innych ludzi, zwłaszcza tych potrzebujących. W ten sposób- wskazał prymas- "zdolni będziemy ofiarować Słowo życia i świadectwo miłości Boga: miłości wiernej aż do końca".

yenn/PAP, Fronda.pl