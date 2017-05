Abp. Nycz: Bezinteresowna miłość ojczyzny to istota patriotyzmu

reklama

„Tyś wielką chlubą naszego narodu” - te słowa wyśpiewaliśmy przed chwilą w psalmie i wprowadzają nas one w istotę podwójnego świętowania – uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Obie te uroczystości, choć z natury odrębne, są ze sobą zjednoczone nie tylko datą, ale w zespoleniu wzmacniają się i obie mają głęboko patriotyczny wymiar i charakter„ - mówił w homilii podczas uroczystej mszy świętej kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

„Modlimy się za ojczyznę i prosimy o błogosławieństwo dla niej i dla nas, którzy ją stanowimy. Chcemy się w sposób szczególny pochylić, modlić i uczyć tej bezinteresownej miłości ojczyzny, bo to istota patriotyzmu. Gdzie tej miłości i prawdziwego patriotyzmu możemy się uczyć? Ewangelia prowadzi nas dziś pod krzyż Jezusa Chrystusa, pod którym stoi Jego Matka i uczeń. Tam się objawiło królowanie Boga” - podkreślał.

„Najpierw chronologicznie rocznica Konstytucji 3 Maja, wspominamy trudny polski czas, 1791 r., końcówkę I RP, w patriotycznym zrywie naród podrywa się i uchwala konstytucję, która stała się fundamentem w czasem rozbiorowym, ale też moralnym fundamentem po dziś dzień. Twórcy konstytucji przyszli do tej katedry, by Bogu wyśpiewać „Te Deum”. 5 maja 1791 r. złożona została Bogu obietnica budowy Świątyni Bożej Opatrzności. Znacznie później, bo dopiero w 1925 r. w nawiązaniu do jasnogórskich ślubów papież ustanowił dzisiejszą uroczystość, Matki Bożej Królowej Polski.” - mówił kardynał Nycz i dodawał:

„Czego uczy nas Krzyż? Ciszy i milczenia. Krzyż uczy refleksji, skupienia, ale też współcierpienia z Chrystusem i umiłowania do końca, aż do Eucharystii. Krzyż uczy nas jedności, wiemy jaka jest przyciągająca moc krzyża, jeśli człowiek pozwoli się przyciągnąć Chrystusowi, jego budującej miłości i jedności w różnych różnorodnościach, w jakim przychodzi nam żyć w świecie. Tego uczy nas Krzyż – od miłości do przebaczenia, do miłości nieprzyjaciół.”

3.05.2017, 10:35