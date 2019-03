Abp Marek Jędraszewski: Nie dla o.Wiśniewskiego i Owsiaków!

„GW” zapytała krakowską kurię o powód usunięcia akapitu o nagrodzonych, a także o to dlaczego metropolita krakowski zrezygnował z odprawienia Eucharystii otwierającej Dni Tischnerowskie, jednak do momentu publikacji artykułu na temat, nie uzyskała odpowiedzi. Udzieliła jej jednak sama, przypominając fakt, że o. Wiśniewski to "otwarty krytyk hierarchów", a twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się na "czarnej liście części polskich biskupów" za propagowanie "relatywizmu moralnego". Bardzo dobrze, że arcybiskup Jędraszewski dobirnie zaznaczył swój stosunek do wymienionych wyżej osób. Oby naśladowali go inni biskupi