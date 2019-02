Abp Marek Jędraszewski: W Rzymie przypomina się o zasługach św. Jana Pawła II

WycieczkaObjazdowaMiędzyOfiary 23.2.19 10:12

Latał za darmochę dookoła świata, całował lotniskowe asfalty i gładził tubylców po główkach. Wygłaszał do tego standardowe, religianckie pogaduchy i nieudolnie próbował politykować. Pontyfikat JP2 wlókł się niemiłosiernie, ale Watykan wył z rozkoszy: złote interesy czarnej sotni kwitły, w dzieciach wszystkich kolorów można było przebierać do woli, papieżowi z Polski wystarczyło zatankować samolot i wysłać go na wycieczkę, żeby się nie wpieprzał.

Najlepiej do Polski, gdzie spragnieni blichtru z nieba koczowali tydzień we własnych g..., byle móc przez 30 sekund pomachać w kierunku helikoptera, którym ponoć papa frunął z Tatr ku stoczniom i z powrotem. On to uwielbienie łykał z dumą, bo to był prosty chłopina, którego wsadzili na tron, a powieki obciążyli złotymi monetami. Tedy wszystko widział pięknie mieniące się. A że dołem gniło, to widać dziś dobitnie, na specjalnych konferencjach o pedofilii wśród kleruchów świata całego. Tego samego, który JP2 oblatywał pociesznym korowodem i ponoć nic nie widział i nic nie słyszał. A szczególnie głosów ofiar.