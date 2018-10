Abp Marek Jędraszewski wzywa: O aborcji - bez kompromisów. Co na to PiS?

W dalszych słowach arcybiskup podkreślił ogromną rolę św. Józefa w dziele zbawienia i Jego otwarcie na Bożą prawdę wtedy, kiedy odkrył, że Maryja spodziewa się dziecka. Anioł przybył do niego i wezwał, by zaufał Bogu, a potem, by wiernie kochał Maryję. I św. Józef to wypełnił – stał się najbliższym opiekunem Syna Bożego i Jego Matki.