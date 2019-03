Abp Marek Jędraszewski: Uwaga - naszym celem jest NIEBO!!!

– W tej przypowieści, Pan Jezus streścił całą historię niewierności synów Izraela, którzy lekceważyli zawarte w Dekalogu Boże prawo i zwracali się do pogańskich bożków. Bóg, pełen miłosierdzia, ciągle wysyłał do nich proroków, aby upominali, wzywali do nawrócenia i dawali świadectwo, zachęcając do zmiany postępowania.