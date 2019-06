Abp Marek Jędraszewski: Uczniowie Jezusa powinni odważnie głosić prawdę!

- Dzisiejszy świat odwraca się od prawdy, mówiąc że jej nie ma. Jest postprawda i narracje. Nie ma również jednej prawdy, gdy chodzi o człowieka i jego naturę, są ideologie - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas święceń prezbiteratu w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Na początku Eucharystii o. Jakub Kołacz SJ zauważył, że jest to wyjątkowy i uroczysty dzień. Powitał arcybiskupa i poprosił o udzielenie przez jego ręce łaski Bożej współbraciom.

W homilii skierowanej do zebranych metropolita stwierdził, że Kościół jest zbudowany na wyznaniu Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” i na odpowiedzi, którą udzielił mu Chrystus: „Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Arcybiskup przywołał czytanie z dziejów apostolskich, w których jest mowa o prześladowaniach jakie spotkały Piotra i męczeńskiej śmierci Jakuba, brata Jana. Przypomniał, że działania Heroda podobały się niektórym obywatelom. Wierni modlili się nieustannie za Piotra, dlatego Bóg wyrwał go z ręki prześladowców. Św. Paweł w swoim Liście do Tymoteusza zauważył, że jego również Bóg wzmocni i wyrwie z paszczy lwa.

Arcybiskup wskazał, że w dzieje Kościoła wpisane są prześladowania, modlitwa i pomoc Boża. Uczniom zawsze towarzyszyło przekonanie, że przesłanie Chrystusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” jest nieustannie aktualne. Św. Paweł mówił nawet o obowiązku głoszenia Ewangelii, z którego musi się wywiązać, by wszystkie narody ją poznały. W Liście do Tymoteusza nawoływał, by głosić Dobrą Nowinę w porę i nie w porę i czuwać, znosząc wszelkie trudy, aby spełnić swoje posługiwanie.

Metropolita zwrócił się do kandydatów święceń prezbiteriatu podkreślając, że za chwilę wobec wszystkich zebranych zapyta ich czy chcą pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię we współczesnym świecie. Przyznał, że dziś wielu odwraca się od Ewangelii i nie chce jej słuchać, tworząc nowe narracje i niewłaściwe ideologie, które zadają kłam prawdzie o człowieku i jego naturze. Arcybiskup przywołał niedawną sytuację, gdy człowiek który nie zgodził się z promowaniem ideologii LGBT został zwolniony z pracy i wyjaśnił jaka była reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że prześladowania religijne nie dotyczą tylko mniejszości, a zwiększa je silne utożsamianie się z daną religią. Metropolita wskazał na przewrotność świata, który uważa, że zagrożeniem nie jest kłamliwa ideologia, tylko ludzie wyznający swą religię, stojący w jej obronie. Przywołał słowa św. Pawła, który nakazuje głosić prawdę w każdej sytuacji, być cierpliwym i pouczać bliźnich. – Jest to niełatwy czas oczywistego zderzenia nauki Chrystusa z tym światem. A Wy, drodzy bracia, kandydaci do prezbiteriatu macie odpowiedzieć „chcę” na pytanie, czy jesteście gotowi, czy pragniecie pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary – powiedział.

Przypomniał, że za chwilę usłyszą jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy kandydaci chcą ściśle złączyć się z Jezusem – Najwyższym Kapłanem i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie świata. – Tu chodzi o tożsamość z naszym Mistrzem i Nauczycielem, Najwyższym Kapłanem, z którym, przez którego i w imię którego będziemy składali mocą Ducha Świętego Najwyższemu ojcu Przenajświętszą Ofiarę – zauważył. Wyrażona przez kandydatów chęć jest nadzieją dla wszystkich, ze wytrwają w swych przyrzeczeniach. Metropolita stwierdził, że wszyscy obecni modlą się dziś za nich, by mogli za św. Pawłem kiedyś powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości”.

Na zakończenie Mszy św. kandydaci do prezbiteratu podziękowali metropolicie za udzielenie święceń.

Jezuici to zakon założony w XVI wieku przez św. Ignacego z Loyoli. Ich szczególnym charyzmatem jest posługa papieżowi we wszelkich możliwych dziedzinach. 29 czerwca w Krakowie z rąk abpa Marka Jędraszewskiego święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch zakonników: Paweł Dudzik oraz Krystian Mułka.