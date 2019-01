Abp Marek Jędraszewski: U progu Nowego Roku błagajmy o pokój

– Na przełomie Starego i Nowego Roku otwiera się przed nami przestrzeń nowych dni. Co one nam przyniosą? (…) Niepewność co do przyszłości rodzi lęk, niekiedy przygnębienie. Aby im nie ulec, aby zwyciężyła w nas nadzieja, potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Potrzebujemy modlitwy Kościoła, zanoszonej w naszej intencji.