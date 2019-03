Abp Marek Jędraszewski: Tak na Chrystusa i Ewangelię reaguje pogański świat

Metropolitę krakowskiego i wszystkich zebranych powitał gwardian o. Piotr Bielenin OFM Conv. Wyjaśnił, że tradycja kościołów stacyjnych wywodzi się z Rzymu i współczesna jej forma nawiązuje do tradycji liturgicznego wędrowania papieża po rzymskich kościołach. Podkreślił, iż dziś duchowo pielgrzymujemy do kościoła tytularnego św. Zuzanny Dziewicy i Męczennicy w Rzymie. Ojciec gwardian wspomniał także, że składka zebrana podczas Mszy św. stanowi jałmużnę wielkopostną i zostanie przeznaczona na franciszkańską działalność pomocową.

W homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że wśród słów wypowiedzianych przez Chrystusa z krzyża było słowo „pragnę”. Odnosiło się ono do ognia miłości, który rzuca On na ziemię i pragnie, by już płonął. Jak odpowiedział na to świat? Ewangelia donosi, iż Zbawicielowi podano gąbkę nasączoną octem.