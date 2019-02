Abp Marek Jędraszewski: Przed Polską stoi wielkie zadanie obrony Europy

- Zwracamy się dziś z gorącą modlitwą do Patrona Waszej parafii – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, który dla Ewangelii oddał swoje życie, przyczyniając się do tego, aby dla kolejnych pokoleń Polaków stać się siłą, nadzieją na odnowę i nieustającym wspomożycielem we wszystkich naszych problemach - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia parafii w Kościele św. Stanisława BM w Krakowie-Kantorowicach.

W homilii, arcybiskup odwołał się do, usłyszanej podczas Liturgii Słowa, Ewangelii, w której Jezus rozmawia z Żydami w synagodze w Nazarecie. Dialog między Chrystusem a mieszkańcami Jego rodzimej miejscowości składa się z czterech części: zwiastowania, pytania, wyjaśnienia i decyzji. Zbawiciel oznajmia, że jest oczekiwanym i zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Nazarejczycy poddają w wątpliwość słowa Jezusa, a On cierpliwie tłumaczy im, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Ich odpowiedzią jest odrzucenie Chrystusa i Jego zbawczej misji. Metropolita porównał tę scenę do wydarzeń w Nazarecie sprzed 30 lat, kiedy do Maryi przyszedł Archanioł Gabriel, zwiastując Jej, że zostanie matką Bożego Syna.