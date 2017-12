Abp Marek Jędraszewski: Polski geniusz w Bożym Narodzeniu

Proszę pozwolić, że zacznę od cytatu fragment książki „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”, a dokładnie fragment tego, co mówił kard. Karol Wojtyła w 1973 r., podczas spotkanie opłatkowego. Na zakończenie tego spotkania, zapewne bardzo radosnego i świątecznego, Metropolita snuł pewne głębsze myśli o charakterze bardziej ogólnym, wygłosił przesłanie, które w dużej mierze jest aktualne po tylu latach także i dzisiaj. Kardynał Wojtyła mówił wtedy tak:

„Ta nasza polska kultura, kultura chrześcijańska, ujawniła swój szczególny geniusz. To nie jest przypadek, że w Polsce jest tyle kolęd, na pewno o wiele więcej niż w tradycji różnych innych narodów. To nie jest przypadek. To jest bardzo precyzyjny dowód na specyfikę polskiej duszy, na jakąś specyfikę jej stosunku do Boga wcielonego, do tajemnicy Wcielenia. To jest historyczne, autentyczne, wciąż żywe odczytanie tej tajemnicy. Jej odtworzenie, jej wyraz i to jest coś tak wspaniałego, że właściwie nigdy nie można wyjść z tego kręgu – i nie trzeba wychodzić. Nie trzeba wychodzić. Myślę, że każdy taki wieczór Bożego Narodzenia jak dzisiejszy jest właśnie ponownym wejściem w ten krąg. Ten krąg naszego rodzimego geniuszu, geniuszu polskiej duszy, polskiej chrześcijańskiej duszy. To jest ogromnie głęboka warstwa, ogromnie mocna warstwa. To jest złoże, złoże najwspanialszego kruszcu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ my żyjemy w epoce jakiejś wielkiej weryfikacji, jakiegoś sprawdzania. Można by to nazwać sprawdzaniem światopoglądów, sprawdzaniem wewnętrznej postawy. Można by to też nazwać sprawdzaniem wewnętrznej prawdy każdego człowieka, duchowej autentyczności”.

To, że się gromadzimy dzisiaj w tym miejscu, na Franciszkańskiej 3, i właśnie wokół wspomnień o księdzu kardynale Karolu Wojtyle, wynika z tego, że w moim najgłębszym przekonaniu książka, która jest powodem naszego spotkania, zatytułowana „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”, jest okazją do kolejnej weryfikacji, kolejnego sprawdzania naszej polskiej duszy, naszego przywiązania do najbardziej głębokich treści głoszonych przez chrześcijaństwo od ponad 2 tysięcy lat. To jest okazja do sprawdzania, jak wyglądamy dzisiaj w epoce kolejnej konfrontacji z kolejnymi ideologiami i światopoglądami. Taka weryfikacja, jak wiemy doskonale, trwa cały czas, i warto sprawdzić, zastanowić się, jak w niej wypadamy.

Ta książka, która ukazuje się dzisiaj i za którą dziękujemy Wydawnictwu Biały Kruk, to publikacja, która – jestem głęboko przekonany – tego rodzaju refleksje wzbudzi u każdego z nas – czytelnika, ale także słuchacza płyty załączonej do tej książki. I niech ona będzie w swojej wymowie ostatecznej – ta weryfikacja – pięknie świadcząca właśnie o nas. O naszej duszy, która wyrasta z tajemnicy Bożego Wcielenia, jak wyrasta każdy z nas, wywodząc się z narodu od ponad tysiąca lat chrześcijańskiego.

Abp Marek Jędraszewski wygłosił to przemówienie na premierze książki „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”





