Abp Marek Jędraszewski: Nie możemy jako Polacy poddać się laicyzacji - Boga nie można się wstydzić!

– Jesteśmy w przededniu bardzo ważnej rocznicy, czyli inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II, który 40 lat temu wypowiedział do nas znamienne słowa: „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. To zawołanie papieża z Polski jest dla nas wciąż aktualne. Zaczyna się realizować już w naszych rodzinach, chociażby poprzez wspólną modlitwę, tak przecież ważną, prowadzącą do jedności i miłości względem siebie, a przede wszystkim względem Boga – podkreślał abp Jędraszewski.