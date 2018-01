Abp Marek Jędraszewski Małopolaninem Roku

- Trzeba ze strony państwa zrobić wszystko, by mimo naturalnych podziałów i zbliżającej się kampanii wyborczej ocalić to, co najbardziej istotne - jedność - mówił Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wraz z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem podczas XXVII spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski ogłoszeni zostali Małopolanami Roku. Spotkanie prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk.

Arcybiskup wyraził ogromne zaskoczenie z otrzymania tytułu Małopolanina Roku, tym bardziej, że nigdy nie krył swych wielkopolskich, poznańskich korzeni, a także dlatego, że krakowską stolicę biskupią objął niespełna rok temu. - Jestem za to bardzo wdzięczny i zdaję sobie sprawę, jak bardzo ten tytuł zobowiązuje wobec Krakowa i Małopolski, ziemi, która od roku jest mi szczególnie droga i ważna - powiedział.

W dalszych słowach metropolita krakowski odwołał się do historii naszej ojczyzny, wskazując, jak wielki wpływ ma ona na współczesność. - Spotykamy się na opłatku, a zatem wracamy do naszych głębokich, chrześcijańskich korzeni, korzeni naszego narodu. Prawdopodobnie nie ostalibyśmy się jako naród przez te 123 lata niewoli, z wyjątkiem siedmiu lat Księstwa Warszawskiego, gdyby nie Kościół katolicki i gdyby nie łączność Kościoła działającego w różnych zaborach ze Stolicą Apostolską - podkreślał arcybiskup Marek Jędraszewski. Zwrócił uwagę zarazem, że za to dążenie do jedności z Watykanem i zakorzenienie w polski naród Kościół polski płaci niemałą cenę.

Metropolita wspomniał także, że 2018 rok stanowić będzie 40. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na papieża. - Sami doskonale pamiętamy tamten czas, wielki entuzjazm i to, że dochodziło do wewnętrznego zrywania kajdan, które nas zniewalały. To z tego potem rodziła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do ojczyzny, z tego rodziła się Solidarność, także Polska samorządowa - mówił metropolita. Dodał jednak, że wspomina to wszystko, by podkreślić, że dzisiejsza Polska jest niejako zbiorowym owocem. - Trzeba ze strony państwa zrobić wszystko, by mimo naturalnych podziałów i zbliżającej się kampanii wyborczej ocalić to, co najbardziej istotne - jedność. Jedność Polski budowanej na tych samych wartościach, których korzenie odnajdujemy w chrześcijaństwie - podsumował.

Arcybiskup życzył wszystkim, by spełniły się słowa kolędy „Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyźnie miłej. W dobrych radach, dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.

Zgodnie z tradycją, spotkanie zostało poprzedzone wspólnym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II na ul. Franciszkańskiej 3. Ojciec Święty pierwszy otrzymał tytyuł Małopolanina Roku.

ZA: DIECEZJA.PL

