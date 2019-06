Abp Marek Jędraszewski: LGBT zagraża ładowi moralnemu Polski

man.of.Stagira 2.6.19 20:10









Związek tych o s ó b będzie zarówno niezupełny istotowo -co do podstawowych r e l a c j i fundujących społeczeństwo z udziałem osób jak miłość czy rodzina- jak też i s t o t n i e biologicznie pozorny ponieważ NIE t w o r z y on rodziny biologicznej- więc z wymienionych wyżej względów jest upośledzony i dlatego krzywdzący -o b i e k t y w n i e narusza niezbywalne prawa o s ó b - stron relacji - w tym dla samych DZIECI ‘na zamówienie’. Żadna z tych osób na to n i e zasługuje ani nie zasłużyła w żaden sposób. Argumentowanie ‘z dobrowolności’ nie wchodzi w grę bowiem otwiera się tutaj ‘Puszka Pandory’ relacji krypto-niewolniczych wewnątrz tzw. ‘związków’ oraz ochrony osób przed taką niewolniczą praktyką ‘związku’.



Więcej, można powiedzieć, że d e m o l o w a n i e praw osób –tu przyszłych dzieci poczętych IVF ORAZ praw jednego z partnerów ‘związku’- leży już w założeniu t e j koncepcji ‘socjalizacji homo-nienormatywnej’ w społeczeństwie istot racjonalnych którym musi leżeć na sercu ochrona osób oraz ich praw – alternatywa to ludzka niezupełność wartościowego życia osób – (4- a human disability.)



Reasumując, istnieją co najmniej 4 nieusuwalne okoliczności stanowiące obiektywne racje dla których społeczeństwo ludzkie nie uznawały i nie uznają tzw. ‘związków nienormatywnych’ za normę POD groźbą utraty swojego określenia ‘ludzkie’.



Oznaczałoby to bowiem zgodę na nieludzkie A PRIORI planowego okrucieństwa takich związków, a stąd okrucieństwa samych tych społeczeństw. I tyle.

Prof. Remi Brague ma 100% racji. Ewolucja zdecydowała i mamy, jako ludzie, "zbite gary" w tej grze. Klamka zapadła.

Rest is hypocrisy -trawestując mistrza. Hipokryzją t y c h którzy budują te niezupełne relacje - mianowicie co do ich p r a w d z i w e g o charakteru, opisanego jw.. Nie zasługują oni również na tę hipokryzję.

I tyle