Abp Marek Jędraszewski: Jan Paweł II opiekuje się Ojczyzną

Metropolita odniósł się do wydarzeń z 25 marca, kiedy papież Franciszek udał się do Loreto i podpisał tam adhortację apostolską, będącą podsumowaniem synodu poświęconego młodzieży z jesieni ubiegłego roku. Dodał, że właśnie dzisiaj, Ojciec Święty opublikował ją pod tytułem „Christus Vivit”, „Chrystus żyje”. Arcybiskup zacytował jej początkowe fragmenty:

“Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję.”