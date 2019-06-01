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Abp Marek Jędraszewski: Dzieci, wsłuchujcie się w głos Anioła Stróża 1.06.2019, 8:15
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Abp Marek Jędraszewski: Dzieci, wsłuchujcie się w głos Anioła Stróża

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  • Niech bedzie pochylony 1.6.19 8:23

    Drogie dziecko! Tylko za bardzo nie licz na swojego anioła, gdy ksiądz proboszcz jest w pobliżu.

  • Stachu 1.6.19 8:28

    Widać pana Jędraszewskiego nigdy nie nauczono zasady, że "w domu powieszonego nie mówi się o sznurze".

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