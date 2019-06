Abp Marek Jędraszewski: Droga krzyżowa Narodu Polskiego

40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku - pierwszy raz od wybuchu II wojny światowej i ponownej utraty wolności, najpierw za sprawą napaści i okupacji przez hitlerowskie Niemcy, później zniewolenia przez reżim komunistyczny - Polska poczuła narodową jedność i nadzieję na ponowne odzyskanie niepodległości. Tego dnia, cztery dekady temu, po raz pierwszy ojczystą ziemię ucałował pierwszy w historii Kościoła katolickiego Papież Polak. Święty Jan Paweł II rozpoczynał pielgrzymkę w Warszawie, by modlić się ze swoim narodem kolejno w Gnieźnie, na Jasnej Górze, Krakowie, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu, Nowym Targu. Między innymi do tych wydarzeń odnosi się w swojej najnowszej książce „Droga krzyżowa Narodu Polskiego” ks. abp prof. Marek Jędraszewski.

We wstępie do publikacji z 2019 roku czytamy:

W homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku św. Jan Paweł II powiedział: „Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa”.

Chcemy – jako Polacy – siebie zrozumieć. Chcemy zrozumieć naszą wspaniałą i zarazem tak niekiedy straszliwie trudną przeszłość, aby umieć iść w przyszłość, budować na pewnych fundamentach. (…) Chcemy naszą myślą i modlitwą ogarnąć Kościół tamtych lat – szczególnie polskich kapłanów, którzy wspierali cierpiący naród. Pragniemy z całą powagą i odpowiedzialnością – wpatrzeni w Chrystusa – pojąć to, co dla Polski możemy i powinniśmy czynić dzisiaj, by dzięki naszej wierze, nadziei i miłości mogła ona wzrastać na miarę tego, czego oczekuje od niej sam Pan Bóg.

„Droga krzyżowa Narodu Polskiego” to rozważania metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, dokonane w kontekście historii walk o odzyskanie niepodległości Polski. Autor interpretuje sens tragicznych dziejów, powstań narodowych, zrywu Solidarności, który był owocem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny oraz nieustępliwą i wytrwałą walkę wielu pokoleń o odzyskanie suwerennego i wolnego państwa polskiego.

Książka jest bogato ilustrowana pięknymi reprodukcjami malarskimi, portretami, historycznymi fotografiami, które dopełniając tekst, pomagają zrozumieć opisane przez autora burzliwe dzieje narodu polskiego, prawdziwej drogi krzyżowej, przez pryzmat cierpienia, upadków, ale i nadziei, nieustannej walki o odrodzenie. Rozważania abpa Jędraszewskiego ukazują kontekst historyczny i duchowy polskich zmagań o niepodległość. Metropolita krakowski pisze o niezłomnym narodzie polskim, jego umiłowaniu wolności, odwadze i wiernym staniu przy Bogu zwłaszcza w najtrudniejszych okresach naszych dziejów. Bez tej wiedzy i refleksji trudno zrozumieć, czym była 40 lat temu i czym owocuje po dziś dzień pierwsza wizyta Jana Pawła II na ojczystej ziemi. Dla ponownie zniewolonego narodu była impulsem do przebudzenia się do wolności, policzenia się, odważnego przyznania do wiary, odzyskania godności.

bsw/diecezja.pl