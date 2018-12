Abp Marek Jędraszewski: Dobre życie buduje się na Chrystusie

- Chrystus wyraźnie wskazał, że budować dobre życie to budować na Nim, który jest miłością i który jest wierny tej miłości aż do końca - mówił abp Marek Jędraszewski podczas rorat akademickich w Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

Oznacza to także budować na miłości ukrzyżowanej, która, gdy tylko pojawiła się na świecie została odrzucona i nadal jest odrzucana. Arcybiskup wyjaśnił, że budowanie na Chrystusie jest pewne, bo to budowanie na skale, ale także nierozerwalnie wiąże się z chwilami próby i nierzadko wielkim zmaganiem.

Nawiązując do patrona dzisiejszego dnia św. Mikołaja, arcybiskup podkreślił, że jest on przykładem człowieka, który swe życie budował na Chrystusie.

– Z tej postawy dogłębnego związania z Chrystusem Mistrzem i nauczycielem, a jednocześnie Najwyższą Ofiarą wynikało to, co przekazała nam tradycja o św. biskupie z Mirry Mikołaju (…), który pomagał z miłością w sposób dyskretny i budzący powszechny szacunek i wdzięczność.

Roraty to Msze św. wotywne do Najświętszej Maryi Panny sprawowanych o wschodzie słońca. W Polsce tradycja roratnia sięga XIII w., a pierwsze wzmianki o roratach znajdujemy w księgach cystersów. Mówi się, że tradycja rorat dotarła do nas z Węgier za sprawą św. Kingi. Szczyt popularności rorat przypada na XVI w. kiedy to w niektórych miejsca w Polsce sprawowano je przez cały rok. Charakterystycznym elementem związanym z roratami jest świeca roratka, która symbolizuje Matkę Bożą. Dzieci na roraty przynoszą ze sobą zapalone lampiony.