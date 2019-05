Abp Marek Jędraszewski do kapłanów: Przepowiadacie nadejście Królestwa Bożego

- Mija 30 lat Waszej kapłańskiej posługi. Ciągle głosicie Boże Królestwo (...) Pan na Was wskazał, powołał Was, obdarzył tytułem przyjaciela. - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w Katedrze na Wawelu podczas Mszy św. z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich. Uroczystą Eucharystię koncelebrował biskup Jan Zając.

– Posługę kapłańską pełnimy w różnych miejscach i na różne sposoby (…) Prosimy Księdza Arcybiskupa o odprawienie tej koncelebrowanej Mszy św. jako dziękczynienie za 30 lat kapłaństwa i przeproszenie Pana Boga za nasze grzechy, a także w intencji naszych zmarłych współbraci (…) Chciałbym dodać jeszcze jedno zdanie pod adresem Księdza Arcybiskupa. Widzimy i doceniamy to wszystko, co w imię wolności Kościoła od poprawności politycznej i presji medialnej, Ksiądz Arcybiskup robi i mówi i jaką płaci za to cenę. Bóg zapłać.