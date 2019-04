Abp Marek Jędraszewski: Cud zmartwychwstania Jezusa położył kres złu

Święty Piotr razem ze świętym Janem udał się do grobu Chrystusa. Według relacji św. Łukasza widok pustego grobu wprawił Piotra w zdumienie. Św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian wspomina, że Chrystus „Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu”. Jezus spotykając się z Piotrem potwierdził słowa, które kiedyś do niego wypowiedział: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Podczas Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel poprosił go, by utwierdzał swoich braci w wierze. Piotr wypełniał Jego posłannictwo i odważnie o Nim świadczył. W domu centuriona Korneliusza przedstawił zarys podstawowych prawd zawartych w Credo apostolskim: łączność Jezusa z Osobami Trójcy Świętej, Jego działalność, śmierć na Krzyżu, zmartwychwstanie, ukazywanie się apostołom, ustanowienie Go sędzią żywych i umarłych.