Abp Marek Jędraszewski: Chrystus otworzył nam bramy Raju

W swojej homilii skierowanej do zebranych metropolita przypomniał, że pierwszym słowem z którym Zmartwychwstały przychodzi do ludzi jest „pokój”. Jest on owocem miłosiernej miłości Boga, który sprawił, że zmazano starodawną winę, a człowiekowi znów otwarto drogę do Raju. Chrystus zwraca uwagę na swoje rany, odnosi się do pisma i podkreśla, że to co się z nim stało jest wypełnieniem proroctw. Mówi także do swoich uczniów „wy jesteście tego świadkami”.