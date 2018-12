Abp Marek Jędraszewski: Chrystus jest pośród nas, dziękujmy Mu

- Chrystus jest pośród nas jako człowiek, a my mamy świętować te najbliższe dni, dziękując Bogu, że jest pośród nas i że chce z nas uczynić swoje dzieci na powrót szczęśliwe i pełne nadziei - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Opłatka prezydenckiego na Rynku Głównym w Krakowie.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski powiedział, że zarówno święta jak i koniec roku są czasem podsumowań. Życzył, by zbliżające się święta były piękne, rodzinne i spokojne, a nadchodzący rok lepszy niż ten, który mija. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec życzył zebranym, by ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia mogli spędzić w gronie rodzinnym tak, by nikt nie czuł się samotny.