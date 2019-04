Abp Marek Jędraszewski: Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

"Bo właśnie ten Zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę o Nim samym. Prawdę o świętości Jego życia. Życia, które jest święte od chwili poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci"-podkreślił w wielkanocnym orędziu transmitowanym w TVP i Polskim Radiu abp Marek Jędraszewski.

"Pusty grób Chrystusa nie miał prawa w ogóle się zdarzyć. Wynika to najpierw z tego, że Jezus Chrystus naprawdę umarł. Świadczy o tym przebity Chrystusowy bok. Nie miał prawa się wydarzyć, dlatego, że na rozkaz Piłata, a na życzenie arcykapłanów, postawiono przy Jezusowym grobie zbrojną straż. Ona miała przypieczętować to, co się zdarzyło w Wielki Piątek, zwycięstwo śmierci nad życiem, rozpaczy nad nadzieją, nienawiści nad miłością"- podkreślił metropolita krakowski. Jak wskazał hierarcha, w pusty grób nie wierzyły również niewiasty podążające trzeciego dnia do Grobu Pańskiego, aby namaścić ciało Chrystusa.

"Jedynym ich zmartwieniem było to, kto odwali ciężki kamień znajdujący się u wejścia, a tymczasem zobaczyły pusty grób, kamień odwalony i aniołów, którzy mówią, że na próżno szukają tutaj Chrystusa. On żyje, On zmartwychwstał"-mówił w orędziu wielkanocnym abp Marek Jędraszewski.

Jak kontynuował duchowny, po latach św. Paweł napisze: "przypominam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie, że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, wszystkim Apostołom". Arcybiskup przypomniał, że o Zmartwychwstaniu pisał również św. Jan Apostoł.

"I o tym życiu objawionym, zwycięskim, szli Apostołowie zgodnie z nakazami Chrystusa na cały świat, to stanowiło istotę Ewangelii, jaką zwracali się do całego świata. Tak było na początku dziejów chrześcijaństwa. To samo orędzie o Zmartwychwstałym rozbrzmiewa teraz i tak będzie aż do skończenia świata"-mówił metropolita krakowski. Hierarcha wspominał ważne momenty w historii naszego kraju, która jest przez to nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem.

"1053 lata temu, w te dzieje Kościoła, tę prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym, wkroczyły także polskie ziemie na skutek chrztu, który w 966 roku przyjął Mieszko I."-przypomniał abp Marek Jędraszewski. Duchowny wskazał również, że w milenium tego wydarzenia ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła napisał poemat "Wigilia Wielkanocna 1966":

„Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i poprzez własne "ja":

ojczyzna posiada bliskość niewysłowioną - ruch, który przenika

stulecia, który pozwala wyłonić z pokoleń nie treść, lecz właśnie

osobę, jej życie mierzyć swym życiem - i nagle znajdować

wzajemność - to Ktoś inny moją stał się miarą."

W odniesieniu do Polski słowa te nabierają szczególnego znaczenia- ocenił metropolita.

"Zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę o Nim samym. Prawdę o świętości Jego życia. Życia, które jest święte od chwili poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci. To On podkreślił swoją męką i swoim zmartwychwstaniem, swoją miłością i wiernością Bogu, aż do końca pokazał, że człowiek posiada swoją godność polegającą przede wszystkim na tym, że jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo po to, aby żył jego miłością. Bo w świetle Jezusa Zmartwychwstałego widać w pełni, co znaczy małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, czym jest rodzina, czym jest miłość, zwycięska miłość, która ożywia najbardziej podstawowe wspólnoty ludzkie"-wskazał arcybiskup.

"Tajemnica, to zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca. I stąd pragnę życzyć słuchaczom Polskiego Radia z całego serca, aby ich życie stawało się pełnym nadziei wkraczaniem w tajemnicę przechodzenia poprzez śmierć ku życiu. Przechodzenia za naszym Panem Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, który jest naszą drogą prowadząca do pełni życia. Który jest najwyższą i ostateczną prawdą o Bogu i o człowieku. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja"-podkreślił hierarcha na zakończenie wielkanocnego orędzia.

