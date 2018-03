Abp Jędraszewski zaprasza na niedzielę palmową i ŚDM

W Niedzielę Palmową, pod hasłem "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana", odbędzie się XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. - Tak chciał Jan Paweł II Wielki i ciągle do tego nawiązujemy, żeby właśnie w Niedzielę Palmową spotkać się razem, zamanifestować swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa i powitać Go tak, jak witali Go mieszkańcy Jerozolimy - mówi Abp Marek Jędraszewski w zaproszeniu na obchody Niedzieli Palmowej.

W Katedrze Wawelskiej, 25 marca o godzinie 9:45, odbędzie się Msza święta celebrowana przez Metropolitę Krakowskiego, podczas której zaprzysiężona zostanie Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. - To ważny moment obchodów Niedzieli Palmowej, ponieważ Rada będzie reprezentować głos młodych z archidiecezji. Jej członkowie będą mieli za zadanie definiowanie problemów, które zagrażają młodzieży oraz poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących ożywaniu młodego ducha w Kościele - mówi ks. Łukasz Michalczewski, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.

Po Eucharystii w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8, odbędzie się wspólny posiłek oraz koncert uwielbienia. Podczas spotkania będzie można spróbować nietypowej zupy oraz otrzymać oryginalną pamiątkę - Naszą główną atrakcją będzie Zupa Panamska, jedyny w swoim rodzaju przysmak przygotowany specjalnie dla nas przez jedną z renomowanych krakowskich restauracji. Ponieważ ŚDM to pielgrzymka, a z różnych pielgrzymkowych miejsc jako pamiątkę często przywozimy magnes na lodówkę, to od tegorocznej Niedzieli Palmowej, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy lodówkowy magnesik, który będzie zachęcał, aby być razem z nami podczas kolejnych wydarzeń - wyjaśnia ks. Marcin Rozmus, zastępca archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży.

Spotkanie podczas XXXIII Światowego Dnia Młodych stanowi ważny etap duchowych przygotowań do międzynarodowego spotkania młodzieży w Panamie. Ksiądz Sebastian Kowalczyk, koordynator przygotowań do ŚDM w Archidiecezji Krakowskiej podkreśla, że spotkania na szczeblu diecezjalnym są ważną kontynuacją wielkiego święta młodych, które odbyło się podczas ŚDM w Krakowie - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były bodźcem do regularnej pracy i formacji młodzieży, a obchody Niedzieli Palmowej pozwalają to zrozumieć i wcielić w życie. Zgromadzenie się młodych w katedrze przy Pasterzu, to wymiar jedności Kościoła diecezjalnego, tak jak gromadzenie się Kościoła powszechnego wobec Papieża - podkreśla duszpasterz. Spotkanie w Niedzielę Palmową to także kolejne „Spotkanie Panamskie", które odbywa się regularnie 22 dnia każdego miesiąca i gromadzi młodzież, która chce się formować w duchu ŚDM.

Tradycyjnie obchody Niedzieli Palmowej poprzedzi rozpoczynające się w piątek 23 marca, XVI Forum Młodych organizowane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży. W tegorocznym spotkaniu weźmie udział około 250 młodych. Forum Młodych to wspólne rozważanie Słowa, a także wspólny śpiew i modlitwa - Będziemy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z kopią Krzyża ŚDM w kościele św. Mikołaja, czeka nas również bardzo intensywna sobota, którą zakończy wieczorny koncert. Forum to jedno z wydarzeń w ciągu roku, kiedy można poczuć i zobaczyć młody Kościół silny Chrystusem.Tam po prostu trzeba być! - zachęcają organizatorzy. Szczegółowy program Forum Młodych dostępny jest na stronie: www.grupyapostolskie.pl.

Więcej informacji dotyczących obchodów Niedzieli Palmowej można znaleźć na Facebooku - na wydarzeniu: facebook.com/events/182070459078053 oraz fanpage Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej: facebook.com/dm.archidiecezjakrakowska.

Zofia Świerczyńska/diecezja.pl