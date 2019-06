Abp Jędraszewski: Trump ma rację - potrafił spojrzeć uczciwie

Prezydent USA Donald Trump wydał oświadczenie z okazji rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski i jego homilii na warszawskim Placu Zwycięstwa. Abp Marek Jędraszewski wskazał, że amerykański prezydent trafnie ocenił naturę rzeczy.

Jak ocenił metropolita Krakowa na antenie "Trójki" Polskiego Radia, prezydent USA "potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość, historię". Przyznał także, że dziwiłby się – "patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości" – gdyby współcześni przywódcy europejscy do tego wydarzenia nawiązali.