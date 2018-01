Abp Jędraszewski: Pragniemy wejść w Nowy Rok w Imię Ojca

- Ten rok musi być rokiem, kiedy cały nasz naród zjednoczy się w dziękczynieniu Bogu za łaskę odzyskania niepodległości po 123 latach wykreślenia państwa polskiego z map politycznych kontynentu europejskiego - mówił podczas noworocznej pasterki abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski przewodniczył noworocznej Mszy św. w bazylice oo. franciszkanów. W wygłoszonej homilii mówił o tym, że w Nowy Rok wierzący powinni wejść tak, jak przystoi wszystkim chrześcijanom - w Imię Trójcy Przenajświętszej.

„Pragniemy wejść w Nowy Rok w Imię Ojca. Jakby w odpowiedzi na to wezwanie w tej niezwykłej godzinie słyszymy słowa błogosławieństwa, które z polecenia samego Boga starszy brat Mojżesza, arcykapłan Aaron i jego synowie mieli wypowiadać nad synami Izraela. Ponieważ Kościół jest nowym ludem Bożym, nowym Izraelem, także i my czujemy się w pełni uprawnieni do tego, aby nad każdym i każdą z nas spoczęło to samo błogosławieństwo".

Wejść w ten rok w imię Syna oznacza natomiast, by jeszcze raz w czasie Bożonarodzeniowym wsłuchiwać się w radosne orędzie, jakie betlejemscy pasterze usłyszeli owej niezwykłej nocy.

„Razem z nimi z pośpiechem też udajemy się do Betlejem, aby znaleźć Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Razem z Józefem i Maryją uczestniczymy w obrzędzie obrzezania, które nastąpiło, zgodnie z Prawem, ósmego dnia po narodzeniu na znak włączenia nowonarodzonego Jezusa do narodu wybranego (...) Jezus będąc Zbawicielem stał się dla nas raz na zawsze błogosławieństwem".

Zsyłając swego Syna Jednorodzonego Bóg w Nim i przez Niego rozpromienił swoje oblicze nad ludźmi i obdarzył ich swoją łaską. Wejście w Nowy Rok w imię Ducha Świętego związane jest z kolei z programem duszpasterskim Kościoła katolickiego w Polsce.

„Mamy budzić w sobie świadomość, że jako bierzmowani jesteśmy obdarzeni siedmiorakimi darami Ducha Świętego. Te dary mają nas inspirować do działań o charakterze przede wszystkim ewangelizacyjnym. Potrzeba naszemu Kościołowi świadków wiary żyjących Duchem Prawdy, a zatem niezłomnych i odważnych, pełnych mądrości i daru przekonywania, pobożnych i otaczających Boga najwyższą czcią".

Ósmy dzień oktawy świąt Bożego Narodzenia jest poświęcony Bogarodzicy Dziewicy. Jej cześć przeniknęła polską ziemię już wtedy, gdy zaczęły się tu dzieje chrześcijaństwa. Ponadto owa cześć oddawana Matce Najświętszej przyjęła kształt hymnu, który stał się jednocześnie hymnem państwa polskiego.

Przedłużeniem tego hymnu są słowa poświęcone Najświętszej Maryi Pannie w pierwszej encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis". Papież pisał wtedy, że Polacy pragną szczególnie zjednoczyć się z Maryją.

Rok 2018 jest kolejnym etapem dziejów zbawienia, które rozpoczęły się, gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat. „Aby ten etap historii - ludzkości i jednocześnie zbawienia - w który Bóg daje nam teraz wkraczać dla każdego z nas był jak najbardziej owocny, trzeba nam powierzyć te dni, które się otwierają przed nami, pod Jej macierzyńską opiekę i wstawiennictwo, by stały się one dla nas dniami prawdziwie błogosławionymi".

W ten ważny rok wierni wkraczają także z rzeszą świętych i błogosławionych Polaków, w tym ze Sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim.

„Dla niego służba Kościołowi i służba Polsce to było nierozerwalne. Każdy kolejny rok jego życia i posługiwania otwierał kolejną odsłonę w tym jego posługiwaniu dobru naszej ojczyzny. Nie wyobrażał sobie inaczej urzeczywistniania swojego biskupiego posłannictwa. To uczy nas także szczególnej wrażliwości i odpowiedzialności za Polskę".

Kard. Wyszyński pozostaje więc dla wiernych niezrównanym wzorcem pasterza, dla którego służenie Kościołowi utożsamiało się z posługą dla polskiego narodu. „Ten rok musi być rokiem, kiedy cały nasz naród zjednoczy się w dziękczynieniu Bogu za łaskę odzyskania niepodległości po 123 latach wykreślenia państwa polskiego z map politycznych kontynentu europejskiego".

To, co się dokonało jesienią i zimą 1918 r. dla pokolenia ówczesnych Polaków było prawdziwym cudem. „Jest za co Panu Bogu dziękować - za te wspaniałe postaci życia politycznego, ale także za wielkie postaci historii polskiego Kościoła, które tyle uczyniły, tyle dały z siebie i tyle ofiarowały Bogu i ojczyźnie cierpienia, aby można było z radością przeżywać to, co stało udziałem pokolenia Polaków 1918 roku. To musi być nasze wspólne polskie dziękczynienie".

Rok 2018 jest także dobrą okazją, by Bogu dziękować za to, że 40 lat temu kardynałowie zebrani na kolejnym konklawe wybrali na następcę św. Piotra krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę.

„Doskonale wiemy jak wielki to był pontyfikat, jak długi i brzemienny w konsekwencje - także te, które odnoszą się do najnowszej, pięknej historii Polski i tej części Europy. Jesteśmy dopiero w pierwszych minutach Roku Pańskiego 2018. Jak właśnie w tym momencie nie zwrócić się do Boga słowami tej pięknej polskiej kolędy: «Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę Swą siłą, dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a Słowo Ciałem się stało I mieszkało między nam»"?".

Tradycję Mszy św. o północy w Nowy Rok zapoczątkował w 1960 roku abp Karol Wojtyła. Tak już przez 57 lat wierni gromadzą się w bazylice oo. franciszkanów, by z Bogiem wejść w Nowy Rok.

za: diecezja.pl

dam