Abp Jędraszewski o karcie LGBT: Wychowanie dzieci leży w gestii ich rodziców

"Państwo nie ma prawa ingerować w tak delikatną rzeczywistość dziecka, jaką jest jego dojrzewanie i jego wrażliwość seksualna. To jest odpowiedzialność rodziców, to są prawa rodziców i żadna instytucja, także państwowa, nie może się na te prawa rodzicielskie targać. Chcę z całą mocą podkreślić, że to wynika z naszej konstytucji" - stwierdził.