Abp Jędraszewski: Nasze życie jest pisaniem Ewangelii

- Chrystus działa w Kościele i poprzez Kościół jako ten, który wzywa innych do zmartwychwstania ze swoich słabości, grzechów, upadków - mówił podczas Drogi Miłosierdzia abp Marek Jędraszewski w łagiewnickim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia.

Metropolita, zwracając się do wiernych, podkreślił, że Chrystus zmartwychwstał raz na zawsze i dlatego konsekwencje Jego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem odczuwane są także dla współczesnego człowieka.

- Chrystus działa w Kościele i poprzez Kościół jako ten, który wzywa innych do zmartwychwstania ze swoich słabości, grzechów, upadków. I w tym sensie to, co się wydarzyło na Jego Drodze Krzyżowej ciągle trwa i ciągle odnosi się do nowych pokoleń ludzkich i odnajdujemy prawdę Drogi Krzyżowej także w swoim życiu. (...) Bo Chrystus zmartwychwstały ciągle zatroskany jest o los każdego człowieka.

Arcybiskup sparafrazował także słowa św. Pawła mówiące o tym, że jeśli z Chrystusem zostaliśmy wszczepieni w śmierć, to razem z Nim jesteśmy powołani, by nieustannie zmartwychwstawać z naszych grzechów. Metropolita wskazał wreszcie na wyjątkową ciągłość Ewangelii.

- Każda historia człowieka jest wpisywaniem się w zbawcze dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego krzyż, który niesie nadzieję, w Jego modlitwę, by Bóg Ojciec przebaczył nam nasze grzechy, w Jego oczekiwanie byśmy powstali, byśmy za każdym razem mieli odwagę na nowo powstawać.

Na zakończenie arcybiskup podziękował wszystkim, którzy przygotowali tak piękną oprawę tegorocznej Drogi Miłosierdzia oraz udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Droga Miłosierdzia jest stosunkowo nowym nabożeństwem w Kościele polskim. Powstała, by pomóc zagłębić się w tajemnicę Bożego miłosierdzia. Jej przebieg podobny jest do Drogi Krzyżowej: składa się z rozważań kolejnych stacji (także w formie multimedialnej) oraz odnoszących się do nich fragmentów Pisma św. Stacje Drogi Miłosierdzia, których jest 21, dzielą się na trzy grupy. Pierwsze siedem dotyczy publicznej działalności Chrystusa i opowiada o Jego spotkaniach z ludźmi, którzy potrzebowali miłosierdzia i je otrzymali. Druga część to siedem stacji również opisujących spotkania z ludźmi, ale tym razem podczas Drogi Krzyżowej. Wtedy, kiedy Chrystus zdany na łaskę człowieka, wyszydzony i upokorzony nie przestaje miłosiernym okiem patrzeć na innych. Ostatnią część stanowi siedem spotkań zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami. Autorem Drogi Miłosierdzia jest ks. Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Justyna Walicka, Archidiecezja Krakowska/diecezja.pl