Abp Jędraszewski: Musimy zrobić wszystko, aby niedziela stała się 'trendy'!

„Aby nasze życie w Panu Bogu było piękne, musimy zrobić wszystko, zaczynając od naszych małych wspólnot - rodzinnych czy przyjacielskich - aby niedziela stała się trendy” - mówił dziś w Krakowie w parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej abp Marek Jędraszewski.

W Krakowie trwają obchody pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży. W swojej katechezie abp Jędraszewski zauważał, że w dzisiejszych czasach człowiek często traktowany jest jako byt przypadkowych, który zakończy istnieć gdy umrze i zostanie dotknięty rozkładem:

„Ale Chrystus uczy nas, że to nie jest cała prawda o człowieku. Prawda o człowieku to prawda o świętości jego życia, które zaczyna się w łonie matki i dlatego trzeba go strzec i kochać, a jak kochać to bronić ze wszystkich sił” - dodawał arcybiskup.

Abp Jędraszewski podkreślał także, że musimy budować na skale – wierze – aby inni mogli na niej budować swoje życie. Zauważył również, jak istotna jest w życiu Kościoła niedziela:

„Aby Bóg był pierwszy potrzebna jest niedziela. Potrzebne jest święto, święto nas - Kościoła, ludzie wierzących”.

