Abp Jędraszewski: Kościół głosi prawdę o ostatecznym przeznaczeniu człowieka

- Wspominamy ich pełni wdzięczności, a jednocześnie zanosimy do Boga Ojca pełnego miłosierdzia prośbę, by zważył na ich serca, na ich miłość do rodzinnego kraju (…) i aby właśnie ta miłość i poświęcenie przeważyły ich słabości i niewierności tak głęboko wpisane przecież w człowieczy los – mówił abp Marek Jędraszewski w Dzień Zaduszny w Katedrze Wawelskiej o bohaterach walki o polską wolność, którzy spoczywają w podziemiach Katedry.

Kościół głosi prawdę o ostatecznym przeznaczeniu człowieka

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski podkreślił, że od prawie 2000 lat Kościół głosi wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa i przekonanie co do prawdziwego losu człowieka, którego życie nie kończy się wraz ze śmiercią.

– Tę prawdę Kościół będzie niezłomnie głosił aż do skończenia świata. Ta prawda z całą mocą wybrzmiewa właśnie dzisiaj, kiedy tuż po Uroczystości Wszystkich Świętych Kościół w swej liturgii przeżywa Dzień Zaduszny, dzień modlitwy za wszystkich zmarłych. Tych, którzy jeszcze się oczyszczają, przygotowując się wewnętrznie na spotkanie z Bogiem, który jest Panem dziejów i historii.

W dalszych słowach arcybiskup wspomniał osobę Jana Pawła II oraz jego Mszę św. prymicyjną, którą dokładnie 72 lata temu w Dzień Zaduszny sprawował w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej. Cytował także fragmenty poematu kard. Wojtyły „Rozważania o śmierci” z 1975 roku.

– Jego największym przesłaniem, które pozostawił zwłaszcza w ostatnich dniach swojego życia to przesłanie mocy nadziei. Zmierzał do Ojca drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystusa. Zmierzał do Ojca, wtulając się w Chrystusowy krzyż. Zmierzał do Ojca, błogosławiąc mocą nadziei przezwyciężającej słabość własnego ciała. Bo przyszłości swej, tej ostatecznej, z ciałem przecież nie łączył.

Metropolita krakowski, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wspomniał także bohaterów walki i zmagań, których prochy znajdują się w podziemiach Katedry Wawelskiej: księcia Józefa Poniatowskiego, naczelnika Tadeusza Kościuszkę, wieszczów narodowych, marszałka Józefa Piłsudskiego, generała-premiera Władysława Sikorskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął jako świadek-męczennik pamięci o Katyniu, wraz z żoną Marią.

– Wspominamy ich pełni wdzięczności, a jednocześnie zanosimy do Boga Ojca pełnego miłosierdzia prośbę, by zważył na ich serca, na ich miłość do rodzinnego kraju, na ich poświęcenie, niekiedy bez miary. I aby właśnie ta miłość i to poświęcenie przeważyły ich słabości i niewierności tak głęboko wpisane przecież w człowieczy los.

Po Eucharystii odbyła się procesja żałobna do pięciu ołtarzy począwszy od konfesji św. Stanisława aż do krypty św. Leonarda, gdzie ks. Karol Wojtyła sprawował swą Mszę św. prymicyjną.