Abp Jędraszewski: Kolędy wyznaczają tożsamość tego, kim jesteśmy jako naród.

Metropolita krakowski wskazuje na ważną rolę kolęd w polskiej tradycji. Są kryterium stanu naszej duszy.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Patronalnego Święta Kongregacji Kupieckiej w Krakowie zwrócił uwagę na wielką rolę polskich kolęd w naszych tradycji oraz jak bardzo przyczyniają się one do tego, że tworzymy naród i trwamy jako wspólnota. Poniżej wypowiedź abpa Jędraszewskiego:

Jakże pięknym wspomnieniem i przypomnieniem tego, czym są polskie kolędy i czym jest polski duch narodowy z tymi kolędami związany, jest książka, która niedawno się ukazała – „Karol Wojtyła. Noc Wigilijna”. Jest to zapis na kartach, ale także zapis fonograficzny tego, co Karol Wojtyła jako kardynał krakowski mówił do tych, z którymi się spotykał, zwłaszcza młodych tamtego czasu. Wskazywał wtedy na niezwykle ważną rzecz – że kolędy, tak liczne w naszej polskiej tradycji jak nigdzie indziej, wyznaczają pewną tożsamość tego, kim jesteśmy jako naród i jacy jesteśmy jako naród wzrastający w tych kolędach czy pastorałkach pełnych wzruszeń i ciepła.

Jednocześnie jakże głęboka prawda teologiczna jest zawarta w tych kolędach, bo są to w jakiejś mierze śpiewane zapisy tego, co możemy wyczytać zwłaszcza w Ewangelii św. Łukasza, ale także św. Mateusza, czy tych licznych, sięgających jeszcze starożytności apokryfach. To wszystko zostało jeszcze ubogacone polskim krajobrazem, polską zimą i polską wrażliwością.

Towarzyszą temu niezwykle istotne słowa kard. Wojtyły uwiecznione na kartach „Nocy Wigilijnej”: te kolędy tak głęboko wpisane w polską tradycję są pewnym kryterium tego, jaki jest stan naszej duszy, co w niej naprawdę żyje, a dokładniej, czym ona żyje.

Jakżeż przejmujący jest komentarz księdza kardynała Stanisław Dziwisza, mówiący o tym, że św. Jan Paweł II każdego dnia w okresie Bożego Narodzenia u siebie w Pałacu Apostolskim spotykał się z coraz to nowymi grupami Polaków. Gromadzili się tam na wspólne śpiewanie kolęd, ale dla papieża śpiewanie kolęd było jedną wielką modlitwą wysławiającą Boga właśnie za to, że oto Dziecię się nam narodziło. Książę Pokoju jest pośród nas, a nasze modły i błagania kierowane są nieustannie po to, aby Boże Dziecię podnosiło Swoją rączkę i błogosławiło nam, naszej Ojczyźnie, naszym domom, naszym miastom i wsiom.

Ileż w tym piękna! Ileż w tym głębi tego wszystkiego, czego w czasie adwentowym nie tylko nie wolno nam utracić, ale do czego właśnie powinniśmy się jak najpiękniej przygotowywać na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Podczas Patronalnego Święta Kongregacji Kupieckiej w Krakowie.

