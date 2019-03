Abp Jędraszewski: Co jest głównym przesłaniem Ewangelii?

Arcybiskup, nawiązując do Modlitwy Pańskiej, zauważył, że nie bez powodu zawiera ona prośbę: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Obowiązkiem każdego z nas jest wejście w Chrystusową tajemnicę krzyża i zmartwychwstania, która pomaga złamać nienawiść, przebaczyć i wyjść do drugiego człowieka. Jest to możliwe dzięki otwarciu się na dary Ducha Świętego.