Abp Jędraszewski: Antychryst przebywa już na świecie

Pierwszy list św Jana:





8 Dzieci, jest już ostatnia godzina,

i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,

bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;

stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;

bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami;

a to stało się po to, aby wyszło na jaw,

że nie wszyscy są naszego ducha.

20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego

i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.

21 Ja wam nie pisałem,

jakobyście nie znali prawdy,

lecz że ją znacie

i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,

kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?

Ten właśnie jest Antychrystem,

który nie uznaje Ojca i Syna.

23 Każdy, kto nie uznaje Syna,

nie ma też i Ojca,

kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

24 Wy zaś zachowujecie w sobie to,

co słyszeliście od początku.

Jeżeli będzie trwało w was to,

co słyszeliście od początku,

to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.

25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.

26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

27 Co do was, to namaszczenie,

które otrzymaliście od Niego, trwa w was

i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,

ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.

Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.

Toteż trwajcie w nim tak,

jak was nauczył.

28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,

abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność

i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

29.04.2017, 20:00