Abp Jean-Claude Hollerich: nie wyciągnęliśmy wniosków z wojny

Nasz kontynent nie wyciągnął wniosków ze światowych wojen. Świadczy o tym obecny kryzys Unii – uważa abp Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Nawiązując do 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej, podkreśla on, że rozkład Unii Europejskiej stanowiłby poważne zagrożenie dla pokoju.

“ Populizmy mają bardzo różne przyczyny. Pewien rodzaj populizmu jest nawet dość brutalny. Opiera się na zasadzie: dla mnie najlepsza część tortu. I to budzi obawy. Do tej pory w polityce europejskiej zawsze próbowano dojść do kompromisu, aby każdy coś z tego miał. Nie tak, że ten, który jest największy, będzie miał najlepszy kawałek tortu.