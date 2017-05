Abp Hoser: Apokaliptyczna wizja z Fatimy

reklama

W kaplicy parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie nałożono koronę na figurę Matki Bożej Fatimskiej. To pierwsza koronacja w Polsce w jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich. Przy tej okazji przemawiał arcybiskup warszawsko-praski, Henryk Hoser.

Hierarcha powiedział, że jesteśmy wezwani do życia w jedności z Bogiem w Jego Królestwie. "Nie ma ono jednak nic wspólnego z tym, do czego zachęca nas świat, a więc z władzą, rządami pieniądza czy chęcią użycia. Królestwo Chrystusa oparte jest na sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawdzie" - wyjaśnił.

"Prosząca o modlitwę i pokutę Matka Boża ostrzegła, że jeśli nie będzie nawrócenie, a więc przemiany serc i życia, świat czeka cierpienie i katastrofalne w skutkach zniszczenia" - ostrzegał abp Hoser.

"To jest wizja apokaliptyczna, mówiąca o prześladowaniach Kościoła, a więc nie tylko księży, biskupów, kapłanów czy papieża, ale także ludzi świeckich, w tym przede wszystkim sakramentalnego małżeństwa i rodziny. Siostra Łucja wielokrotnie to powtarzała. Jednym z dowodów tego jest list, który napisała do kard. Caffarry, któremu Papież Jan Paweł II polecił stworzenie Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie" - kontynuował metropolita warszawsko-praski.

kk/naszdziennik.pl

8.05.2017, 18:15