Abp Hoser: Aborcja jest szokiem dla organizmu

- W moim przekonaniu to jest spór o człowieka, dlatego że mamy coraz większe trudności w dzisiejszej kulturze, by odpowiedzieć na pytanie kim człowiek jest, od kiedy jest, do kiedy jest. To są podstawowe pytania, które wymagają odpowiedzi z chwilą, gdy postulujemy te rozwiązania - mówił abp Henryk Hoser SAC

- Odpowiedź na te pytania przynosi medycyna i biologia człowieka. To jest pierwszy fakt, czyli podstawowy. Zdajemy sobie sprawę, że człowiek rozpoczyna się od skutecznego zapłodnienia, od tego, co nazywamy momentem poczęcia, w momencie, kiedy formułuje się jego genotyp. Wszystkie inne kryteria, poza genetycznymi, które się stosuje, dotyczą charakteru uznaniowego początku życia ludzkiego - dodawał

- Człowiek jest wartością bezwzględną. Nie możemy go traktować jako bytu przygodnego (...) Banalizuje się akt aborcji, że to jest tzw. zabieg nieszkodliwy. To jest szok dla organizmu, bo przerywa bardzo skomplikowany zespół reakcji, które mają miejsce w organizmie kobiety ciężarnej, interakcji między dzieckiem i matką. Ten szok powoduje powstanie somatycznej pamięci, która jest traumatyzująca - wyjaśniał

dam/Youtube - Salve TV