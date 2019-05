Abp Henryk Hoser: Piekło działa, szatani działają. Biada tym, przez których przyjdzie zgorszenie

- My nie wierzymy w Kościół grzeszników, ale Jeden, Święty i Apostolski. Współcześni gorszyciele - niczym Judasz - wydają Syna Bożego na śmierć, za marne srebrniki – powiedział abp Henryk Hoser.

- Tym co nas łączy jest miłość, która pochodzi od Boga. On bowiem jest jej źródłem. Tylko przyjmując od Niego ten dar, możemy ofiarować go innym – stwierdził hierarcha