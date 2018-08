Abp Henryk Hoser o Medjugorie: Tutaj dokonują się głębokie nawrócenia

- Właśnie tutaj dokonują się bardzo głębokie nawrócenia. Przyjeżdzają sceptyczni, czasami niewierzący, tacy co od kilkudziesięciu lat się nie spowiadali i wracają zupełnie innymi ludźmi. To trochę przypomina powołanie apostołów - z rybaków stali się rybakami ludzi. I ten cud tu się dokonuje - mówił podczas 29. Festiwalu Młodych MLADIFEST 2018 w Medjugorie Abp Henryk Hoser SAC - Biskup Senior Diecezji Warszawsko - Praskiej, Specjalny Wysłannik Stolicy Apostolskiej do Medjugorie w rozmowie z Salve TV.