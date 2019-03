Abp Grzegorz Ryś gorzko o pedofilii w Kościele: 'Roztrwoniliśmy nasze powołanie i charyzmat celibatu'

Podczas nabożeństwa odtworzono świadectwo młodego człowieka z Ameryki Łacińskiej, który został wykorzystany przez księdza.



Do końca nie wiem, ile takich świadectw moglibyśmy usłyszeć z terenu naszej Archidiecezji. Mogę mówić o tym, co wiem, co zostało zgłoszone i dotyczy czasu po roku 1990 r. Mamy wiedzę o 10 małoletnich osobach molestowanych przez naszych braci duchownych. Pięć z tych osób było w wieku do 15 roku życia, pozostałe pięć między 15, a 18 rokiem życia. Trzeba do tego dodać świadectwa 4 osób, które przeżyły molestowanie na granicy życia dorosłego tuż, po uzyskaniu pełnoletniości. Trzeba też wiedzieć, że nie jest to pełna liczba ofiar, nawet w tych odnotowanych sytuacjach, bo dramatycznie poszkodowani nie są tylko ci młodzi ludzie, których wykorzystano, ale także ich rodziny, a przede wszystkim ich rodzicie