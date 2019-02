Abp Gomez: Kryzys Kościoła to efekt braku wierności Chrystusowi

OlabogaJamPoznanyKleroPedofilBoziuRatuj 27.2.19 10:04

Nie, obleśny pierdziochu, ten "kryzys" to dlatego, że gwałcicie ministrantów i zmuszacie kleryków do stosunków homoseksualnych. Robicie to niby przebrani za półkobiety, ale od kiedy można identyfikować ślady DNA na komeżkach i rajstopkach, prawda wyłazi na wierzch a ofiary idą do sądów po odszkodowania. Tego już nie zatrzymacie - po prostu postęp medycyny, kryminalistyki i światowy obieg informacji obnażył, czym jest kler katolicki.