Abp Głódź: 'Klątwa' to bluźnierczy i nihilistyczny atak na wspólnotę wiary

"Ten bluźnierczy i nihilistyczny atak wymierzony został w polską wspólnotę wiary, wartości, które Polskę stanowią" - powiedział arcybiskup Sławój Leszek Głódź. W ten sposób skomentował głośny, bluźnierczy spektakl 'Klątwa' wystawiany w warszawskim Teatrze Powszechnym.

Krytykę spektaklu arcybiskup przedstawił w kazaniu wygłoszonym w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Przy okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nawiązał do oburzającego miliony Polaków spektaklu.

"W teatrze finansowanym przez samorząd warszawski (...) ma miejsce bluźnierczy spektakl, gorszące widowisko moralnego nihilizmu, pogardy dla chrystusowego krzyża, dla osoby Jana Pawła II, dla naszej chrześcijańskiej wiary" - stwierdził arcybiskup cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.





"Nie zasłaniajcie się, twórcy tego spektaklu, obłudnym prawem do artystycznej wolności i przyzwoleniem na każdą prowokację i bluźnierstwo, rzekome prawo artystycznej wyobraźni. Wolność twórcza kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka, kiedy się go poniża, obraża, poniża się jego godność i wszystkie wartości z tym związane, to co święte, co ważne, co formuje życie" - apelował hierarcha.

"Ten bluźnierczy i nihilistyczny atak wymierzony został w polską wspólnotę wiary, wartości, które Polskę stanowią, za które oddawali życie Polacy, w tym Żołnierze Wyklęci" - dodawał.

27.02.2017, 16:40