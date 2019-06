Abp Głódź: Gdzie byłabyś Polsko, gdyby nie Kościół?

Francisco Franco to faszystowska szmata 20.6.19 21:44

Stoi przed państwem biskup polowy,

Ciężki, ogromny, znany z twardej głowy

Biskup trunkowy ...

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,

Gorzała strasznie od niego bucha:

Buch - "aqua vitae"! Uch - "aqua vitae"!

Puff - "aqua vitae"! Uff - "aqua vitae"!

Już ledwo sapie, już ledwo zipie,

- a jeszcze wypić musi na stypie.

Wszyscy do niego dziś przypijali

Sam biedak nie wie, ile obalił.

(I pełno ludzi, każdy w ukłonie,

Całują szaty, całują dłonie,

I generalskie liżą lampasy,

Na takie gesty biskup jest łasy)

Najpierw wychylił likier z bananów

Piątkę lub szóstkę ruskich szampanów,

I znowu flaszka, O! Jaka wielka!

Potem 'popływał' znowu w bąbelkach

Wjechała w beczce Polska Dębowa

Leszek z zachwytu nie wyrzekł słowa

"Flaszka" przegryzał między flaszkami

Zjadł staropolski bigos z grzybkami

Tych porcji chyba zżarł ze czterdzieści,

Sam nie wiem, gdzie się w nim wszystko mieści.

I choćby przyszło tysiąc kleryków

I każdy przyniósłby po "sznapsiku"

Na końcu świata by je schowali,

On je wywącha, potem "obali".

Nagle - bee! Nagle - łee!

Wzdął się brzuch! Biskup w ruch!

Najpierw tak smutno z goryczą i z żalem

Rzekł nasz duchowny "Apage"! gorzale.

Podniósł swe cielsko i ciągnie z mozołem,

Raz obok stołu, to znowu pod stołem

I biegu przyspiesza, i gna jak szalony

(stał koniak na drodze, został wysuszony)

A dokąd? A dokąd? Dokąd? Do WC!

(w jelitach, w żołądku, w przełyku go rżnie)

Po schodach, przez bufet, korytarz, przez hol

(a w głowie "jawohl, ich liebe alkohol")

Do taktu wciąż beka i charczy jak żul

W żołądku burczenie i głośne bul,bul

I gładko tak, lekko tak toczy się w dal,

Jak kleszka, gdy z tacą wyrusza po szmal

Nie ciężki duchowny zziajany,zdyszany

Lecz kleryk przez Paetza nagiego ścigany.

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?

Staropolski bigos "Flaszeczkę"tak pcha

Kapusty i grzybków nie mieści już brzuch

Te zaś "aqua vitae" wprawiła w ten ruch,

To wódka z żołądka ten bigos do góry

Przesyła przełykiem, który ma kształt rury

I wyżej, wciąż wyżej, i biskup się toczy,

A wóda te grzybki, kapustę wciąż tłoczy,

I słychać już tylko - "Od złego mnie zbaw"

To paw to, to paw to. to paw..



Autor wiersza pozostaje nieznany.