Abp Gallagher: człowiek - fundamentem i celem życia politycznego

Hierarcha będący w Watykanie odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych przypomniał, że OBWE od 46 lat zabiega o pokój, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość na Starym Kontynencie. Deklaracja końcowa tej organizacji mówi jasno, że tworzy ona wspólnotę suwerennych i niezależnych państw na warunkach całkowitej równości. Jest największą organizacją w wymiarze regionalnym troszczącą się o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, różną od innych instytucji międzynarodowych. Wnosi wartość dodatkową do pracy innych organizacji, takich jak ONZ czy Rada Europy.

W obliczu obecnych konfliktów i napięć, które dotykają kontynent europejski oraz pobliskie kraje, Stolica Apostolska zachęca do włączania się w otwarty i szczery dialog, podejmowanie starań, aby umocniać pokój i sprawiedliwość. Nadal będzie wspierała wysiłki OBWE zmierzające do rozwiązania konfliktów oraz przeciwdziałania i eliminowania zagrożeń ponadnarodowych, łącznie z terroryzmem i skrajnym ektremizmem oraz z radykalizacją prowadzącą do przemocy. Z problemem bezpieczeństwa wiążą się dzisiaj szersze problemy, takie jaki migracje, handel ludźmi, podobnie jak tragiczne skutki humanitarne i cierpienia wynikające z konfliktów.