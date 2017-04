Abp. Gądecki: Zmartwychwstanie Jezusa- skok ku nowemu życiu

reklama

W trakcie liturgii Wigilii Paschalnej metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki mówił o tym, czym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.

"To absolutnie decydujący skok w całkowicie nowy wymiar. Jest czymś, co przedtem nigdy się nie wydarzyło w długich dziejach życia na Ziemi. Jest skokiem w całkowicie nowy porządek, który dotyczy również nas"- podkreślił hierarcha.

"Jeśli możemy w tym przypadku użyć języka teorii ewolucji, to polega ono – jak uczył papież Benedykt XVI – na „mutacji”. Jest to absolutnie decydujący skok w całkowicie nowy wymiar. Jest czymś, co przedtem nigdy się nie wydarzyło w długich dziejach życia na Ziemi. Jest skokiem w całkowicie nowy porządek, który dotyczy również nas"- powiedział duchowny.

Metropolita poznański przypomniał, że ewangeliści podkreślali, iż zmartwychwstały Jezus to ten sam, którego apostołowie znali przed Jego śmiercią. Chrystus pojawił się w tym samym ciele, lecz nie TAKIM samym.

"Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się od początku z niezrozumieniem i oporami. A jednak zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Jest to jakościowy skok ku nowemu życiu, ku nowemu światu, który od momentu pojawienia się Zmartwychwstałego przenika nasz świat, przemienia go i pociąga ku sobie"- zaznaczył arcybiskup Stanisław Gądecki. Jak dodał, przemiana dotyka nas przede wszystkim poprzez wiarę i chrzest, który jest integralną częścią Wigilii Paschalnej. Chrzest nie jest rytuałem przyjmowania ludzi do Kościoła, to coś więcej, niż zwykłe obmycie, oczyszczenie lub upiększenie duszy.

"Chrzest jest rzeczywiście śmiercią i zmartwychwstaniem. Jest odrodzeniem do nowego, przemienionego życia"- podkreślił arcybiskup.

