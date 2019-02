Abp Gądecki spotkał się z ofiarami nadużyć osób duchownych

Przewodniczący KEP odniósł się także do dotychczasowych działań Episkopatu Polski. „Te spotkania utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności różnych inicjatyw podjętych do tej pory przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o konieczności jeszcze bardziej intensywnej pracy, aby właściwie odpowiadać na bolesne fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz zapobiegać podobnym w przyszłości” – zaznaczył.

Przewodniczący Episkopatu zaapelował także do sprawców tych krzywd. „Pragnę zwrócić się w imieniu wspólnoty Kościoła do sprawców: wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia. Wasze czyny niszczą młodych i Kościół oraz zaciemniają blask Ewangelii” – podkreślił.