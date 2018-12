Abp Gądecki składa Polakom życzenia Bożonarodzeniowe

„Chwała Bogu na wysokościach” i „pokój ludziom dobrej woli” to cele, które przyświecają Bożemu Narodzeniu – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach z okazji Bożego Narodzenia. Wszystkim rodakom w kraju i za granicą życzył, aby te dwa cele zrealizowały się w ich życiu.

„Wszystkim moim rodakom tak w Polsce, jak i poza jej granicami, chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe” – powiedział abp Gądecki. „+Chwała Bogu na wysokościach+ i +pokój ludziom dobrej woli+ to są te dwa cele, jakie przyświecają Bożemu Narodzeniu. Ono ma się obrócić w życiu człowieka na większą chwałę Bożą, i z drugiej strony ma przynieść też pokój każdemu człowiekowi, pokój wewnętrzny, pokój duchowy” – powiedział.

Dodał, że na tyle, na ile nasze działanie, nasze słowa, pragnienia i życzenia przyczyniają się do tego, żeby wprowadzać pokój, na tyle też są spełnieniem sensu Bożego Narodzenia. „Na ile nasze życzenia, działania, pragnienia przekładają się na większą chwałę Pana Boga, na tyle spełniają celowość Bożego Narodzenia” – podkreślił. „Życzę, aby to, co jest celem Bożego Narodzenia, zrealizowało się w życiu każdego mojego Rodaka i Rodaczki” – powiedział.