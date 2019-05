Abp Gądecki: Pragnę podziękować Sekielskiemu za film. Obejrzałem go ze wzruszeniem i smutkiem

Maria Blaszczyk 11.5.19 20:28

No właśnie o to chodzi - że jest.

Że cała hierarchia to zjawisko wspiera - aktywnie pomagając spracom i pasywnie, nie dostrzegając nic, co mog loby sprawcom zaszkodzić.



Ks. Srebrzyński, o którym bp. Przykucki pisał w odpowiedzi na list lekarki, która odratowała jedną z ofiar, że te "fakty sa mu znane" i skierował zboczeńca do innej parafii. Przecież on to pisze wprost.

Ks. Olejniczak, który swoje odsiedział, po czym wyszedł. Z zakazem pracy z dziećmi. A następnie zajął sie prowadzeniem rekolekcji - dla dzieci właśnie. I opieka nad ministrantami. I co - nie ma miejsca w kościele na pedofilię?

Ks. Kania - tam jest łącznie 4 (!!!) biskupów, usilnie zapewniających mu komfort gwałcenia.



A dokument Crimen Sollicitacionis, który służył uciszaniu ofiar - to poswtał w samej kurii rzymskiej.