Abp Gądecki: Poznań stanie się stolicą chrześcijańskiej Europy

"Można powiedzieć, że w dniach od 13 do 16 września Poznań stanie się stolicą chrześcijańskiej Europy, w której pragniemy oddychać duchem solidarności, wyrastającej z Ewangelii. Jest to działanie wymagające podobnej odwagi, jaka charakteryzowała biskupa Jordana, gdy jako cudzoziemiec przybył do naszego kraju" - napisał metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Zapowiedź dotyczy rozpoczynających się za kilka dni obrad Rady Konferencji Episkopatów Europy. Wizyta ma również związek ze 100-leciem odzyskania niepodległości oraz 1050-leciem ustanowienia pierwszej diecezji na ziemiach polskich.

"Minęło już 1050 lat od Chrztu Polski w 966 roku oraz od przybycia ‒ dwa lata później ‒ Jordana, pierwszego biskupa w Polsce. Świętujemy ten wielki jubileusz 1050-lecia biskupstwa poznańskiego pod hasłem +Poznań. Chrystus i my+, dziękując Bogu za bezcenny dar wiary, jaki otrzymaliśmy od Niego. W najbliższych dniach w nasze dziękczynienie włączą się europejscy kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, Przewodniczący Konferencji Episkopatów wszystkich krajów Europy. Przybędą oni do Poznania, do Polski, aby uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj i 1050. rocznicę ustanowienia pierwszego biskupstwa na naszych ziemiach" - czytamy w liście pasterskim arcybiskupa Gądeckiego.

Rada Episkopatów Europy to bardzo szerokie gremium przewodniczących episkopatów z praktycznie wszystkich krajów Europy, od Portugalii po Białoruś.

"Wszyscy razem reprezentujemy czterdzieści pięć krajów na kontynencie europejskim, czyli więcej niż liczy sobie Unia Europejska" – podkreślił w liście abp Gądecki.

