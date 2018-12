Abp Gądecki: Partia Piotrowskiego bez błogosławieństwa Episkopatu

Arcybiskup Stanisław Gądecki mówił na antenie RMF FM o pełzającej laicyzacji. Jak stwierdził, liberałowie chcą wyeliminować z Europy chrześcijaństwo. Dotyczy to także Polski, choć w naszym kraju - ufa ksiądz arcybiskup - przeważają jednak ludzie rozsądni.

,,Tendencja liberalna, albo skrajnie liberalna, która chce wyeliminować chrześcijaństwo z życia Europy, dąży do tego, żeby zapomnieć o świętach, zapomnieć o chrześcijaństwie. Nie ma w tym nic dziwnego. Takie jest jej przekonanie. Musimy to wszystko brać pod uwagę i wskazywać na to, że zamiast eliminować trzeba akceptować. Zamiast eliminować krzyż, zamiast eliminować gwiazdę Dawida, zamiast eliminować półksiężyc, trzeba uczyć szacunku dla każdej religii i dla każdego człowieka'' - powiedział arcybiskup w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.